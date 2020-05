Kein anderer Dax-Titel wird so heftig diskutiert wie Wirecard (WKN: 747206 ISIN: DE0007472060). Nachdem die Aktie des Aschheimer Zahlungsdienstleisters noch letzte Woche bei 72 Euro war, kletterte sie gestern bereits wieder auf 87 Euro. Ein Plus von über 20 Prozent. Doch heute machte das wegen Manipulationsvorwürfen angeschlagene Unternehmen wieder mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Die Aktie verlor am frühen Morgen bereits über 4 Prozent und ...

