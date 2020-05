An den internationalen Aktienmärkten kann man einen wachsenden Risikoappetit feststellen, was sich zugleich in einem nachlassenden Goldinteresse niederschlägt.Hier zu Lande war vor allem der besser als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex für die aufkeimende Hoffnung hauptverantwortlich. Der am Morgen veröffentlichte GfK-Index zum Konsumentenvertrauen fiel im Rahmen der Erwartungen aus. Statt der prognostizierten minus18,3 Zähler lag der tatsächliche Wert bei minus 18,9 Punkten. ...

