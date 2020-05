Wien (www.anleihencheck.de) - Feiertagsbedingt wurde gestern am EUR Credit Primärmarkt ein Null-Emissionstag verbucht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auch die Emissionspipeline sei bei weitem nicht mehr so gedrängt wie in den letzten Wochen. Unter anderem stünden zwei Covered Bond Emissionen an. Zum einen von einem alt bekannten Covered Bond Emittenten, der Credit Mutuel Arkea, und zum anderen eine Debüt Emission der estnischen LHV Pank. Im Gegensatz zu der "risk on"-Stimmung auf den Aktienmärkten hätten sich die EUR High Yield Spreads im gestrigen Tagesverlauf um 7 BP geweitet, während die Investmentgrade Spreads auf nahezu demselben Niveau verharrt hätten. (26.05.2020/alc/a/a) ...

