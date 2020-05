Auch die Aktie des international führenden Biotech-Forschungskonzerns EVOTEC (DE0005664809) hielt der Corona-Krise bislang bestens stand, sowohl was die Bekanntgabe weitgehend akzeptabler Ergebniszahlen im 1. Quartal und neuer Forschungsprojekte, wie auch die bisher hiermit angemessen korrespondierende Aktienperformance von + 4,3 % seit Jahresbeginn angeht (zum Vergleich CDAX-Index seit Anfang 2020: - 13,0 %).Ebenso erfreulich stellt sich für uns derzeit auch die Performance der Evotec-Aktie mit einem Kursgewinn von + 6,5 % seit Aufnahme in unser Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN ab dem Depotstart am 04.05. dar.

