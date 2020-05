Nur sechs Wochen vergingen zwischen der ersten Präsentation Mitte Februar 2020 und dem Produktivstart des neuen Wilken P/5 Finanzwesens mit Eingangsrechnungsmanagement beim Diakonischen Werk Köln und Region Anfang April. Die Einführung einer neuen Lösung war nötig geworden, nachdem das Diakonische Werk als gGmbH aus dem Evangelischen Kirchenverband Köln und Region (EKV) ausgegliedert wurde. Ziel war es, die Organisation zu straffen und die internen Prozesse zu optimieren. "Nachdem wir mögliche Alternativen geprüft hatten, haben wir uns für Wilken P/5 entschieden. Da die Lösung auch bei der Landeskirche im Einsatz ist und wir die Buchhaltung für die Diakonie im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags abwickeln, konnten auf diese Weise sowohl der Einführungs- als auch der Einarbeitungsaufwand minimiert werden", erklärt Stephan Neugebauer, Leiter der Finanzabteilung des Evangelischen Kirchenverbands Köln und Region. In einem weiteren Schritt soll nun das Wilken P/5 Controlling eingeführt werden. Erfolgsentscheidend für die sehr kurze Einführungszeit war der Verzicht auf Sonderanpassungen. "Wir haben uns strikt an den Standard gehalten, der allen Anforderungen des Diakonischen Werks vollauf genügt. So konnten wir die Einführung trotz der Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise in Rekordzeit abschließen", berichtet Britta Brill, die Leitung der Finanzbuchhaltung des EKV und Verantwortliche für die Buchführung bei der Diakonischen Werk Köln und Region gGmbH. Zudem wird Lösung im Rechenzentrum der Wilken Data Service Center GmbH gehostet, was die Einführung zusätzlich vereinfachte. Das Diakonische Werk Köln und Region beschäftigt mehr als 300 Mitarbeitende und gliedert sich in mehrere Hilfearten. Es unterstützt sozial benachteiligte Menschen wie Wohnungslose, Geflüchtete oder Migranten, ist in der Kinder- und Jugendhilfe aktiv, kümmert sich um Seniorinnen und Senioren, Familien in Krisensituationen, Überschuldete oder Straffällige. Als örtlicher Wohlfahrtsverband vertritt es die diakonischen und sozialen Belange der evangelischen Kirchengemeinden und anderer Rechtsträger im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region in den öffentlichen Gremien der Stadt Köln, des Rhein-Erft-Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises und in Fachverbänden. Zudem ist das Diakonische Werk Köln und Region dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland angeschlossen. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit mehr als 620 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

