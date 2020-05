Der Anteil von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) an dem Investment-Banking-Giganten Goldman Sachs (WKN: 920332) geht auf eine clevere Investition zurück, die CEO Warren Buffett um die Zeit der Finanzkrise herum getätigt hat. Als Gegenleistung für die Bereitstellung von Kapital in Höhe von 5 Milliarden Dollar für den Investmentbankgiganten im Jahr 2008 erhielt Berkshire Vorzugsaktien mit einer jährlichen Dividende von 10 % sowie Optionsscheine auf den Kauf von Stammaktien von Goldman in Höhe von 5 ...

