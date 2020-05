Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Luxusmarke arbeitet mit Designhaus, um einzigartigen Korkenzieher "Alessandro M." zu kreierenLG SIGNATURE freut sich, "Alessandro M.", einen speziellen Korkenzieher in limitierter Auflage zu präsentieren, der von der Palette der unverwechselbaren Geräte der Ultra-Premiummarke inspiriert wurde. Als letztes von Alessandro Mendini handgezeichnetes Originaldesign bekommen Kunden, die einen Weintemperierschrank von LG SIGNATURE kaufen, den exklusive Korkenzieher in ausgewählten Märkten ab Juni als Geschenk.Anfang dieses Jahres hat LG SIGNATURE mit dem Atelier Mendini - dem von dem verstorbenen Designer mitbegründeten Designstudio - zusammengearbeitet, um Mendinis exklusive letzte Originalskizze zum Leben zu erwecken. Beginnend mit dem US-Markt wird die Sonderedition des Korkenziehers, von dem nur 1.500 Stück produziert wurden, für eine begrenzte Zeit weltweit erhältlich sein.Die Liebe zu schönem und funktionellem Design hat LG SIGNATURE und Alessandro Mendini zusammengebracht und zu einer besonderen Partnerschaft geführt, die 2018 begann, als Mendini selbst Regie bei der Ausstellungsreihe LG SIGNATURE ARTWEEK führte. Damals stellte er fest, dass LG SIGNATURE eines seiner Hauptanliegen als Architekt und Designer teilt, und erklärte: "In dem Moment, als ich die Produkte von LG SIGNATURE sah, spürte ich, dass die Marke bis zum Äußersten nach Harmonie zwischen Funktion und Design strebt.""Es ist uns eine große Freude, diesen Korkenzieher in limitierter Auflage zu präsentieren, der das Zusammentreffen von Kunst und Technologie zelebriert," sagte Kim Jin-hong, Leiter des Global Marketing Center von LG. "Es ist auch eine große Ehre, die allerletzte Originalskizze von Alessandro Mendini zum Leben erwecken zu können und zu wissen, dass sie den Kunden von LG SIGNATURE so viel Wert bringen wird."Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 65 Flaschen verfügt der Weintemperierschrank LG SIGNATURE über benutzerfreundliche Funktionen, die das Leben der Verbraucher erleichtern sollen, sowie über exklusive Technologien, die für jede Rebsorte und jeden Jahrgang das ideale Lagerumfeld schaffen. Die Temperaturkontrolle minimiert die Temperaturschwankungen und sorgt für stabile Bedingungen, die notwendig sind, um den Geschmack und die Textur des Weins zu erhalten[1], während die Multi-Temperaturkontrolle es den Benutzern ermöglicht, mehrere verschiedene Weinsorten gleichzeitig zu lagern - jede unter genau den für sie erforderlichen klimatisierten Bedingungen. Geschmacksprofile bleiben bei der Vibrationskontrolle erhalten, während die Weinqualität, die Elastizität des Korkens und die Etikettenqualität bei der optimalen Feuchtigkeitskontrolle erhalten bleiben.[2]Um mehr über LG SIGNATURE zu erfahren, besuchen Sie bitte www.LGSIGNATURE.com (http://www.lgsignature.com/).[1]. Basierend auf UL-Testergebnissen unter Verwendung der internen LG-Testmethode zur Messung der durchschnittlichen Temperaturschwankung von Spitze zu Spitze im Weinlagerfach. Gilt für das LGE-Modell LSR200W. Keine Last und hohe, mittlere und niedrige Temperatureinstellungen. Das Ergebnis kann bei der tatsächlichen Verwendung variieren. [2]. Basierend auf UL-Testergebnissen unter Verwendung der internen LG-Testmethode zur Messung der durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit im Weinlagerfach. Gilt für das LGE-Modell LSR200W. Keine Belastung und 11°C Temperatureinstellung. Das Ergebnis kann bei der tatsächlichen Verwendung variieren.Über LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke in mehreren Produktkategorien des globalen Innovators LG Electronics. LG SIGNATURE wurde entwickelt, um anspruchsvollsten Verbrauchern ein zeitgemäßes Wohnerlebnis zu bieten, das Klarheit, Eleganz und Luxus ausstrahlt. Die unverwechselbaren LG SIGNATURE Produkte vereinen das Beste von allem, was LG zu bieten hat. Sie wurden unter Berücksichtigung ihres wahren Wesenskerns - ihrer Essenz - entwickelt. Sie konzentrieren sich auf die wesentlichen Funktionen bei gleichzeitiger Bewahrung des modernen, charakteristischen Designs von LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com (http://www.lgsignature.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1171470/Alessandro_Mendini.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1171471/LG_SIGNATURE_Alessandro_M__Corkscrew_Original_Hand_Sketch.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1171871/LG_SIGNATURE_Alessandro_M__Limited_Edition.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1171469/LG_SIGNATURE_Wine_Cellar.jpgPressekontakt:Holly Leeholly.lee@hkstrategies.com+82 2 2287 0919Original-Content von: LG SIGNATURE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130002/4605976