Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Wirecard, ein Urteil gegen VW und ein Spin-Off bei Siemens.

> Deutschland | Marktüberblick: In den USA wurde gestern aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt. Was in der Vergangenheit gerne mal ein müdes, eher orientierungsloses Treiben an den europäischen Börsen zur Folge hatte, war gestern kein Problem. Auch ohne Vorgaben von Dow Jones & Co. ging es zur Sache. Dem DAX gelang der Ausbruch aus der wochenlang emsig gebastelten Seitwärtszone. Heute geht es zu Handelsauftakt direkt weiter nach oben, denn die Vorgaben aus den USA deuten darauf hin, dass auch dort die Bullen am Drücker sitzen.

Im Rampenlicht steht einmal mehr die Aktie von Wirecard…

ISIN: DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, DE0007472060, DE0007236101, DE0007664039, DE0008232125

