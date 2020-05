Hannover (www.anleihencheck.de) - Der leichte Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex von seinem historischen Tiefstand hat die Kursfindung am Markt für deutsche Staatsanleihen kaum beeinflusst, so die Analysten der Nord LB.Die Stimmung der deutschen Manager habe sich laut ifo im Mai durch die ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen etwas aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei von 74,2 Punkten im April auf 79,5 Zähler und damit etwas stärker als erwartet gestiegen. Die Unternehmenslenker hätten zwar ihre Lage etwas schlechter eingeschätzt, hätten aber optimistischer in die Zukunft geblickt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...