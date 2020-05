FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine zurückhaltendere Einstufung von Berenberg hat die Papiere von Zooplus am Dienstag um bis zu 5,5 Prozent auf 133,60 Euro zurückgeworfen. Seit Anfang Mai tun sich die Papiere des Onlinehändlers für Heimtierbedarf nach vorheriger Rally schwer, auf dem höchsten Niveau seit Ende 2018 weiter voran zu kommen. Immer wieder kommt es nach der guten Verdopplung seit dem Corona-Crashtief Mitte März zu Gewinnmitnahmen, die aber bislang auch stets wieder Käufer fanden. Wie auch an diesem Morgen - aktuell liegen die Aktien nur noch 1,7 Prozent im Minus.



Berenberg-Experte James Letten traut den Papieren mit seinem auf 150 Euro aufgestockten Kursziel allerdings nicht mehr allzu viel zu. Mit Blick auf die auf den ersten Blick starke Bilanz des ersten Quartals findet er nach genauerem Hinsehen auch Kritikpunkte. Auch im zweiten Quartal rechnet er zwar mit gutem Geschäft. Er glaubt jedoch nicht an eine Verbesserung des PreisumfeldS, wenn sich das Wachstum normalisieren sollte.



Andere Experten waren jüngst optimistischer und haben wie das Investmenthaus Liberum Ziele von bis zu 200 Euro ausgerufen./ag/fba

