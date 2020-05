Köln (ots) - Das Sprichwort "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte", erhält vor allem in Zeiten von Social Distancing eine ganz neue Bedeutung. Das Gestalten und Verschenken von persönlichen Fotoerinnerungen bringt einem besonders jetzt Familie und Freunde näher und erleichtert das Warten auf ein Wiedersehen mit den Lieben. Damit die Zeit zuhause abwechslungsreich bleibt und Spaß macht, hat der Online-Fotoservice Pixum unter https://www.pixum.de/zuhause (https://www.pixum.de/themenwelt/zuhause) die besten Foto-Ideen zum Zeitvertreib daheim zusammengestellt. Zusätzlich finden Eltern auf dem Pixum Blog unter https://blog.pixum.de (https://blog.pixum.de/) hilfreiche Tipps, wie sie ihre Kinder während dieser außergewöhnlichen Zeit kreativ beschäftigen können.Damit der Spaß auch in den heimischen vier Wänden nicht zu kurz kommt, kann gemeinsam ausgiebig in alten Aufnahmen und Erinnerungen gestöbert werden. Schnell hat man die besten Schnappschüsse zusammen, die sich im Handumdrehen in ein kreatives Pixum Fotoprodukt verwandeln lassen. Für erstklassige Unterhaltung daheim kann mit nur wenigen Bildern ein ganz persönliches Spiel wie das Pixum Foto-Memo, die Pixum Foto-Spielkarten oder ein Fotopuzzle gestaltet werden. So macht das gemeinsame Spielen gleich doppelt so viel Spaß!Wer mag kann zudem die lustigsten Schnappschüsse der letzten Jahre als witzige Wandbild-Collage verewigen. Auch ein Pixum Fotobuch als Jahresrückblick oder persönliches Kochbuch lässt sich mit wenigen Klicks zaubern. Weitere Ideen unter https://www.pixum.de/zuhause (https://www.pixum.de/themenwelt/zuhause)Pixum Blog: Kreative Tipps entdeckenWer noch passende Motive für seine Fotoprodukte fotografieren möchte, findet auf dem Pixum Blog einfache Tipps und Tricks, wie man aus den eigenen Fotos mehr herausholen kann. So werden die eigenen Familienschnappschüsse zum fotografischen Highlight. Auf dem Pixum Blog finden sich zudem jede Menge kreative Bastelideen, mit denen die Stimmung in der Familie auf einem konstant guten Level bleibt. Zum Pixum Blog unter https://blog.pixum.de (https://blog.pixum.de/)Pressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4606030