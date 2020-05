Spotify kennt inzwischen fast jeder, da das Unternehmen dabei ist im hart umkämpften Markt für Musik sich als der klare Marktführer bei Streaming auch gegen Konkurrenten wie Apple, Google oder Amazon durchzusetzen. Dadurch ergibt sich auch automatische eine gewisse Übernahmephantasie. Auch ist die Strategie interessant auf Podcasts zu setzten, da man so eigenen Content entwickelt und damit auch die Strategie von Netflix etwas kopiert. Netflix hat gezeigt, welche Bewertungen für einen führenden Streaminganbieter möglich sind und auch wenn Musik vielleicht nicht ganz so groß ist und einige strukturelle Unterschiede hat, so erscheint die Bewertung von Spotify trotz der jüngsten Kurssteigerungen […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...