Der Absturz auf 10 % gegenüber Vorjahr ist bekannt. TUI macht das Gleiche wie Lufthansa und fährt mit allen alternativen Destinationen das Geschäft wieder hoch. Ausgangswert sind 1,8 Mrd. € Marktwert für einen Ca.-Umsatz in 12 Monaten von etwa 12 - 14 Mrd. €, also ähnlich LH, und dann ist der Wert von TUI bei mindestens 3,5 Mrd. Marktwert anzusetzen. Macht über den Daumen 100 %.



