Unterföhring (ots) - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen nicht nur den Alltag von Haustieren und ihren Haltern auf den Kopf, auch Tierheime, Tierschutzorganisationen und Tiertafeln haben mit einem Rückgang an Spenden und eingeschränkten Vermittlungen zu kämpfen. SAT.1 Gold blickt im 90-minütigen Spezial "Haustier sucht Herz" am Donnerstag, 28. Mai 2020, um 20:15 Uhr, Tierpflegern und ihrem veränderten Alltag über die Schulter: Wie geht es nach den Besucher- und Vermittlungsstopps weiter? Wie werden Versorgungsprobleme aufgefangen? Welche Einschränkungen gelten für Gassigeher und Katzenkrauler? Die größte Sorge: Stecken sich Tierheim-Mitarbeiter an, ist die Versorgungslage der Tiere ungewiss...Der positive Aspekt: Viele Tierbesitzer verbringen jetzt deutlich mehr Zeit mit ihren Lieblingen. Wer auf der Suche nach einem neuen tierischen Familienmitglied ist: Moderator Jochen Bendel stellt 40 Heimtiere vor, die auf eine zweite Chance hoffen. Mischlings-Hündin Hazel und ihre zwei Welpen, Husky-Mischling Humphrey aus Rumänien, die Stubentiger Tom und Jerry, Papageien-Dame Dori sowie viele andere wünschen sich ein liebevolles neues Zuhause."Haustier sucht Herz" digital: https://www.sat1gold.de/tv/haustier-sucht-herz"Haustier sucht Herz - Spezial", am Donnerstag, 28. Mai 2020, um 20:15 Uhr, bei SAT.1 Gold, produziert von DOCMA TV Produktion GmbH.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHChristiane MaskeCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionTel: +49/89/9507-1163Christiane.Maske@ProsiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel: +49/89/9507-1191Clarissa.Schreiner@ProsiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1 GOLD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107380/4606052