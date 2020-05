Unterföhring (ots) -Wie sah Micaela Schäfer doch gleich in Staffel eins aus? War Tessaaus Staffel vier wirklich die größte Drama-Queen? Wie haben sich dieNachwuchsmodels auf den Laufstegen geschlagen? Und warum wurde ausKlaudia mit K aus Staffel 13 eine Gewinnerin der Herzen? In"Germany's next Topmodel - die schönsten Mädchen, dieunvergesslichsten Momente" lässt ProSieben am Donnerstag, 28. Mai2020, um 20:15 Uhr noch einmal 15 Jahre GNTM Revue passieren.Die größten Tränenqueens, die lustigsten Eigenbrötlerinnen, diewitzigsten Alleinunterhalterinnen oder auch die spannendsten undemotionalsten Heldenreisen der GNTM Teilnehmerinnen. Inverschiedenen Kategorien, geht es für die Kandidatinnen von"Germany's next Topmodel" um die Plätze eins bis fünf. Die Zeitreisedurch 15 Jahre GNTM zeigt außerdem auch noch einmal dieabgefahrensten Shootings, die außergewöhnlichstenCatwalk-Performances und die actionreichsten Show-Momente. In jederKategorie treffen die GNTM-Fans auf alt bekannte Gesichter aber auchauf unlängst vergessene Mädchen, an die man sich immer wieder gerneerinnert."Germany's next Topmodel - die schönsten Mädchen, dieunvergesslichsten Momente", am Donnerstag, 28. Mai 2020, um 20:15 Uhrauf ProSieben.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzger, Jasmina WeissTel. +49 89 9507-1173/1126Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comJasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4606077