München (ots) -Kostja Ullmann ist leidenschaftlicher Autofahrer und setzt sich jetztauch beruflich hinters Steuer! In dem neuen Joyn Original "Aus demTagebuch eines Uber-Fahrers" (ab 28. Mai auf Joyn) schlüpft der35-Jährige in die Rolle von Uber-Fahrer Ben, der sein Leben nicht aufdie Reihe bekommt und sich zusätzlich noch der Probleme seinerillustren Fahrgäste annimmt. Verschiedenste Menschen, wie FahriYardim, Edin Hasanovic, Timur Bartels, Susanne Wolff und PhelineRoggan, nehmen in seinem Auto Platz, bringen ihre bewegenden undskurrilen Geschichten mit und katapultieren Ben in ihre chaotischeWelt. Dazu kommt, dass Ben zum ersten Mal Vater wird und sich inseiner Vorfreude auf keinen Fall damit abfinden möchte, dass Nadja(Claudia Eisinger), die Mutter des Kindes, nichts mehr von ihm wissenwill ...Ein Urlaubsabenteuer hat Kostja Ullmann schon bestens auf den Drehals Uber-Fahrer vorbereitet. Er erzählt: "Auf Sri Lanka musste icheinmal bei einer dreistündigen Fahrt selbst das Steuer übernehmen, dader Fahrer immer wieder in den Sekundenschlaf gefallen ist. Das wardie perfekte Schule, um auf allen anderen Straßen dieser Welt zubestehen."Joyn zeigt die sechs Folgen von "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers"ab dem 28. Mai 2020. Produziert wird die Dramedy von Bon VoyageFilms, Produzenten sind Amir Hamz, Christian Springer und FahriYardim. Regie führt Julian Pörksen, Manuel Mack zeichnet alsKameramann und Georg Lippert für die Drehbücher des Joyn Originalsverantwortlich.