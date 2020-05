Der bisherige Vorsitzende der Daimler-Tochter Mercedes-AMG, Tobias Moers, wird neuer Chef des britischen Luxusautobauers Aston Martin Lagonda. Eine neue Führung müsse jetzt die Pläne von Aston Martin in die Tat umsetzen, erklärte Verwaltungsratschef Lawrence Stroll am Dienstag. Moers (54) werde am 1. August antreten.

Den vollständigen Artikel lesen ...