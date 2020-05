FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag fester in den Handel gestartet. Damit setzt sich der Aufwärtstrend des Vortages fort. Unverändert trägt die Hoffnung, dass die Konjunktur mit dem Zurückfahren der Lockdown-Beschränkungen schnell wieder Fahrt aufnimmt. Positiv zu vermerken ist auch, dass die Zahl der Covid-19-Fälle mit den Lockerungsmaßnahmen in einigen Ländern der Eurozone nicht zugelegt hat.

Länder wie Spanien öffnen sich nun dem Tourismus, Japan will den Stillstand seiner größten Städte beenden und immer öfter vermelden Biotechnologie-Gesellschaften Erfolge bei Mitteln gegen Covid-19. So teilte Novavax mit, dass das Unternehmen klinische Studien mit Probanden für seinen Corona-Impfstoff beginnen könne. Der Markt wolle dies im Augenblick hören, sagt Marktstratege Jeffrey Halley von Oanda: "Selbst die schmalsten positiven Nachrichten von der Covid-Front triggern im Moment eine bullische 'Immunreaktion'".

Der DAX legt am Morgen um 0,7 Prozent auf 11.475 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 wird 0,9 Prozent höher bei 2.998 Zählern gehandelt. Aber es gibt auch mahnende Stimmen, die darauf hinweisen, dass sich die Bewertungen der Unternehmen an den Börsen von den Fundamentaldaten zu weit entfernen.

Hoffen auf baldiges Reisen treibt Freizeitsektor

Kräftige Kursgewinne verzeichnen die Aktien von Fluglinien, Flughäfen und auch Hotelketten in Europa. Übergeordnet treibt die Hoffnung auf baldige Urlaubs- und Geschäftsreisen und damit auf eine schnelle Wiederbelebung des Reisesektors. Für Fraport geht es 6 Prozent nach oben, für IAG sogar 14 Prozent. IAG profitieren als Mutter der spanischen Iberia von der geplanten Wiedereröffnung Spaniens für den Tourismus. Fraport steigen dank der Staatsrettung des Hauptkundens Lufthansa, dessen Titel um weitere 5 Prozent zulegen. Aber auch Air France gewinnen am Tag der Hauptversammlung 7,6 Prozent und Easyjet 10 Prozent. Aber auch die Aktien der Hotelketten legen deutlich zu: Accor um 5, Interconti um 12, Melia um 8 und NH Hotels um 25 Prozent. Für den Sektor der europäischen Reiseunternehmen geht es um 5 Prozent nach oben.

Siemens mit Carve-Out der Energiesparte im Fokus

Der langen Geschichte von Abspaltungen bei Siemens (plus 1,1 Prozent) fügt Konzernchef Joe Kaeser kurz vor seinem Abgang noch ein weiteres Kapitel hinzu. Im September soll das Energiegeschäft eine eigene Börsennotierung bekommen. Mit dem Carve-out aller Vermögenswerte für Strom- und Wärmeerzeugung, Stromübertragung sowie Technik für die Öl- und Gasindustrie und der Mehrheitsbeteiligung am Windkraftanbieter Siemens Gamesa nimmt der neue Konzern mit weltweit knapp 90.000 Mitarbeitern Gestalt an. Alle Details veröffentlicht Siemens nun im Spaltungsbericht. Für die Aktionäre am Wichtigsten: Sie erfahren, welchen Anteil am neuen Unternehmen ihnen in ihre Depots gebucht wird.

Für die Aktie von Wirecard geht es gegen den Trend um 2,2 Prozent nach unten. Für erneute Unruhe sorgt die abermalige Verschiebung der Vorlage des Konzernabschlusses. Aston Martin legen in einer ersten Reaktion um 35 Prozent zu, weil der Chef der Mercedes-Sportwagenmarke AMG zu den Briten wechselt. Tobias Moers wurde vom britischen Luxus-Autohersteller zum CEO ernannt. Moers, seit 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG, übernimmt den Chefposten bei Aston Martin von Andy Palmer, der seinen Platz räumen muss.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.998,18 0,90 26,83 -19,94 Stoxx-50 2.892,14 0,53 15,11 -15,01 DAX 11.475,06 0,74 83,78 -13,39 MDAX 25.295,06 0,83 209,20 -10,66 TecDAX 3.161,59 0,20 6,38 4,86 SDAX 11.240,72 0,78 87,02 -10,16 FTSE 6.097,52 1,74 104,24 -20,54 CAC 4.599,09 1,30 59,18 -23,07 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,44 0,05 -0,68 US-Zehnjahresrendite 0,70 0,04 -1,98 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:42h Mo, 17:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,0941 +0,43% 1,0923 1,0897 -2,4% EUR/JPY 118,00 +0,54% 117,82 117,35 -3,2% EUR/CHF 1,0602 +0,14% 1,0607 1,0583 -2,3% EUR/GBP 0,8916 -0,27% 0,8925 0,8933 +5,3% USD/JPY 107,82 +0,09% 107,85 107,69 -0,9% GBP/USD 1,2272 +0,68% 1,2218 1,2199 -7,4% USD/CNH (Offshore) 7,1471 -0,01% 7,1421 7,1478 +2,6% Bitcoin BTC/USD 8.993,01 +1,06% 8.924,26 8.783,51 +24,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 34,25 33,72 +3,0% 1,00 -41,8% Brent/ICE 36,24 35,53 +2,0% 0,71 -42,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.729,02 1.729,55 -0,0% -0,54 +14,0% Silber (Spot) 17,38 17,25 +0,8% +0,13 -2,6% Platin (Spot) 839,90 844,25 -0,5% -4,35 -13,0% Kupfer-Future 2,42 2,39 +1,4% +0,03 -13,9% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2020 04:14 ET (08:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.