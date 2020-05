Unter dem Strich blieben 22,9 Mio. Euro, also fast viermal soviel wie in der Vorjahresperiode. Vor Steuern erhöhte sich das Ergebnis (EBT) von 7,9 auf 39,3 Mio. Euro. Durch Transaktionen seien "Wertaufhellungen laufender Immobilienprojekte" ausgelöst worden, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Dabei sei das Ergebnis insbesondere "von erheblich negativen Währungseffekten und einer hohen Steuerquote ...

