Kleinere Impfstoff-Hoffnungsträger im Kampf gegen das neuartige Coronavirus stehen bei Marktteilnehmern weiter hoch im Kurs. So auch die Novavax-Aktie. Das Unternehmen startet mit einer Phase-1/2-Studie seines Covid-19-Impfstoffkandidaten am Menschen. Die Aktie schießt im vorbörslichen US-Handel erneut 25 Prozent nach oben.Laut Novavax konnten die ersten Teilnehmer für die Studie rekrutiert werden. In der Phase 1 werden ungefähr 130 Freiwillige im Alter zwischen 18 und 59 Jahren aus Australien in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...