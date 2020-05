Der französische Rückversicherer Scor (ISIN: FR0010411983) will für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende an die Aktionäre ausschütten. Ursprünglich war eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,80 Euro vorgesehen. Scor verweist bei der Entscheidung auf die Forderung von Behörden wie der ACPR sowie der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA), Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe vorübergehend auszusetzen. Die Hauptversammlung wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...