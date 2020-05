Fast Finance24 Holding AG: FF24.rent startet mit eigenem Marketplace.DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Fast Finance24 Holding AG: FF24.rent startet mit eigenem Marketplace.26.05.2020 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Fast Finance24 Holding AG: FF24.rent startet mit eigenem Marketplace.Frankfurt am Main, den 26.05.2020 - Die Fast Finance24 Holding AG freut sich, bekannt geben zu können, dass sie mit FF24.rent ihren eignen Marketplace für ihr innovatives Rent-to-Own-Modell launcht. Der Kunde bekommt so gerade in einer Zeit möglicher finanzieller Engpässe wie der heutigen die Möglichkeit, exklusive Produkte in kleinen wöchentlichen Raten zu mieten, anstatt sie sofort zu kaufen. Da jede Mietanfrage immer umgehend beantwortet wird, gestaltet sich für den Käufer ein intuitives und transparentes Einkaufserlebnis, welches sich von dem mit einer herkömmlichen Bezahloptionen getätigten Kauf kaum mehr unterscheidet. Ab sofort steht dem Kunden unter ff24rent.com eine große Auswahl hochwertiger Produkte aus den Kategorien Computer & Elektronik, Heim & Garten, Küche & Gourmet sowie Sport & Freizeit zur Verfügung. Nach 52 Wochen Mietdauer geht die Ware automatisch in den Besitz des Kunden über.Julia Thagaard, Geschäftsführerin der FF24.rent GmbH kommentiert: "Wir sind sehr glücklich darüber, unter dem Dach der Fast Finance24 Holding AG mit FF24.rent gerade in den heutigen Zeiten der Verunsicherung unseren Kunden über kurzfristige finanzielle Engpässe hinweghelfen zu können. Als Unternehmen profitieren wir in der gegenwärtigen Krise von unserer konsequenten Ausrichtung auf den Online-Markt und einer sehr geringen Kostenstruktur. Wir schauen daher äußerst positiv in die Zukunft."Über die Fast Finance24 Holding AG Die Fast Finance24 Holding AG ist ein internationaler Anbieter von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen. Das Unternehmen ist aus der 2011 in London gegründeten Fast Finance24 LTD hervorgegangen. Mit seinem erfahrenen Team professioneller Finanzexperten hat sich die Gesellschaft auf innovative Finanzprodukte wie Rent-to-Own-Modelle (FF24.rent GmbH) oder Small-Capital-Beteiligungen spezialisiert. Die Fast Finance24 Holding AG bedient sich dabei modernster Softwarelösungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung sämtlicher Anfragen ermöglichen und dem Kunden eine transparente und benutzerfreundliche Oberfläche bieten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin, es existieren zusätzliche Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Malta.Kontakt: Fast Finance24 Holding AG 1st floor An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main T. +49 (0)30 - 7262 1234-4 F. +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com www.fastfinance24.com/de/26.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Fast Finance24 Holding AG 1st floor, An der Welle 4 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 7262 1234-4 Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com Internet: www.fastfinance24.com/de/ ISIN: DE000A1PG508 WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange EQS News ID: 1055201Ende der Mitteilung DGAP News-Service1055201 26.05.2020