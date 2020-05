DIE ALPEGA GRUPPE SETZT WEITERHIN AUF TECHNOLOGISCHE INNOVATIONEN, UM MEHRWERT FÜR DEN TRANSPORTSEKTOR ZU SCHAFFEN

Teleroute, eine der führenden Frachtenbörsen in Europa, verfolgt das Ziel, fortlaufend auf die Ansprüche seines wachsenden Kundenstamms zu reagieren und hat diesbezüglich sein Angebot um zwei bedeutende Funktionalitäten zu seinem erweitert: eine fortschrittliche API-Schnittstelle sowie eine neue Version der mobilen Anwendung. Der Fokus beider Funktionalitäten liegt auf dem Abschluss von Transportaufträgen und der effizienteren Suche nach neuen Geschäftspartnern.

Für Spediteure und Transportunternehmen ist es heute mehr denn je von entscheidender Bedeutung, schnell auf die steigende Nachfrage ihrer Kunden reagieren zu können. Die neue API-Schnittstelle von Teleroute ermöglicht es Unternehmen, Zeitaufwand zu reduzieren und Fehler zu vermeiden, indem sie ihre Ladungen direkt über ihr TMS (Transport-Management-System) auf die Frachtenbörse stellen. Gleichzeitig können Unternehmen über die Schnittstelle nach neuen qualifizierten Partnern suchen, um ihre Geschäftschancen zu erhöhen und ein stabiles Netzwerk aus Geschäftspartnern zur Optimierung aller Transportvorgänge aufzubauen. Die neue API-Schnittstelle verfügt über mehr als 50 integrierte TMS-Lösungen und es fallen keine zusätzlichen Kosten für Teleroute-Kunden an.

Es überrascht nicht, dass immer mehr Transportunternehmen Schwierigkeiten bei der Suche nach Fracht haben und Leerfahrten in Kauf nehmen müssen. Um seine Kunden in dieser Situation zu unterstützen, hat Teleroute seine mobile App verbessert. Benutzer können jetzt mehrere Frachtsuchen gleichzeitig durchführen, Unternehmen, die Angebote eingestellt haben, mit nur einem Klick zu kontaktieren und ihre LKW-Kapazitäten anbieten. Zusätzlich bietet die neue mobile App die Möglichkeit, auf eine große Menge an Frachten und LKWs zuzugreifen, die auf Wtransnet angeboten werden. Wtransnet ist die führende Frachtenbörse auf der iberischen Halbinsel und ebenfalls Teil der Alpega Gruppe.

Beide Entwicklungen entstammen der Verpflichtung von Teleroute, weiter in Technologie zu investieren, die den Transportsektor wirklich vorantreibt. Diesbezüglich bestätigt Fabrice Douteaud, COO der Alpega Group:

"Unsere Mission ist esintelligente Tools für den Transportsektor bereitzustellen, die eine Zusammenarbeit vereinfachen und unseren Kunden dabei helfen, ihre alltäglichen Herausforderungen zu bewältigen. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir jeden Tag mit vollem Einsatz an der Verbesserung der Vorteile, die wir über unsere Plattform anbieten, um einen höheren Mehrwert bereitzustellen."

