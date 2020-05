IBU-tec advanced materials AG informiert im Vorfeld der Online-Hauptversammlung am 2. Juni 2020DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung IBU-tec advanced materials AG informiert im Vorfeld der Online-Hauptversammlung am 2. Juni 202026.05.2020 / 11:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.IBU-tec advanced materials AG informiert im Vorfeld der Online-Hauptversammlung am 2. Juni 2020Weimar, 26. Mai 2020 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) wird aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 rein virtuell am 2. Juni 2020 ab 14:00 Uhr durchführen. Die physische Präsenz von Aktionären oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ist nicht möglich. Die Stimmabgabe der Aktionäre ist per elektronischer Briefwahl möglich, oder es können die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden und ihnen Weisungen erteilt werden. Die entsprechenden Unterlagen hierfür stehen - ebenso wie die Einladung zur Hauptversammlung und sämtliche anderen erforderlichen Dokumente - seit einiger Zeit auf der Website von IBU-tec ( www.ibu-tec.de) bereit. Bevollmächtigungen und Weisungen bzw. die Briefwahl müssen bis 1. Juni 24:00 Uhr (MESZ) eingegangen sein.Um den Aktionären in dieser bislang einmaligen Situation ein gewohnt hohes Maß an Informationen zur Verfügung zu stellen, hat der Vorstand von IBU-tec beschlossen, ein Videostatement aller drei Vorstandsmitglieder zu veröffentlichen, in dem ein möglicher Informationsbedarf zur aktuellen COVID-19-Situation und zu den Perspektiven des Unternehmens antizipiert wird. Das Videostatement ist unter diesem LINK ( https://www.youtube.com/watch?v=G8OWn0fnbk8) ab sofort für alle Interessierten abrufbar. Auch der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 steht in der Investor-Relations-Sektion der Website zur Ansicht und zum Download bereit.Ulrich Weitz, CEO der IBU-tec advanced materials AG: "Auf der virtuellen Hauptversammlung fehlt uns der Dialog mit unseren Shareholdern. Und für Aktionärinnen und Aktionäre ist teilweise wahrscheinlich ebenfalls ungewohnt, ihre Weisungen oder Wahlentscheidungen vorzunehmen, ohne einen persönlichen Eindruck vom Management gewinnen zu können. Mit unserer Videobotschaft möchten wir deshalb zeitnah und auf eine persönliche Art und Weise unsere Unternehmenseigentümer ansprechen. Die Inhalte und Eindrücke mögen auch für den einen oder anderen Kapitalmarktteilnehmer, der aktuell bei IBU-tec nicht investiert ist, von Interesse sein."Über IBU-tecDie IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.Kontaktedicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt Tel. +49 (0) 69-905505-52 E-Mail: IBU-tec@edicto.deIBU-tec advanced materials AG Max Narr Hainweg 9-11 99425 Weimar Tel. +49 (0) 151 67955683 E-Mail: max.narr@ibu-tec.de26.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG Hainweg 9-10 99425 Weimar Deutschland Telefon: +49 (0)3643 - 8649-0 Fax: +49 (0)3643 - 8649-30 E-Mail: mail@ibu-tec.de Internet: www.ibu-tec.de ISIN: DE000A0XYHT5 WKN: A0XYHT Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Tradegate Exchange EQS News ID: 1055287Ende der Mitteilung DGAP News-Service1055287 26.05.2020