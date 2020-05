Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart sollte sich die Aktivität aufgrund des Feiertags in den USA (Memorial Day) in engen Grenzen halten, so die Analysten der DekaBank.Die Bundrenditen sollten sich jedoch auch im weiteren Wochenverlauf in den etablierten Spannen halten (für 10-jährige Bundesanleihen zwischen -0,55% bis -0,44%), selbst wenn die Risikowahrnehmung noch etwas weiter ansteige. Strukturell bleibe es dabei, dass die Diskussion um eine gemeinschaftliche Verschuldung in der EU die Einschätzung von deutschen Anleihen etwas belaste. Auch wenn es bislang wenig Konkretes zum Wiederaufbaufonds gebe, dürfte die Prämie von Bunds als "sicherer Hafen" schon jetzt beginnen, leicht abzuschmelzen. (Ausgabe vom 25.05.2020) (26.05.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...