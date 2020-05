Am gestrigen Montag veröffentlichte die in Paris residierende Europäischen Bankenaufsicht (European Banking Authority - EBA) die vorläufigen Ergebnisse einer Untersuchung, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die europäischen Bankenlandschaft hat.Zentrale Schlussfolgerung der Behörde: Die Banken sind in die Corona-Pandemie kapitalstark und mit starken Liquiditätspuffern eingetreten und haben den Anpassungsdruck durch die Aktivierung ihrer Notfallpläne standgehalten.Allerdings erwartet die EBA, dass die Corona-Krise die Qualität der Vermögenswerte der Bankbilanz beeinträchtigen wird. In der Folge dürfte auch die Profitabilität der Banken leiden. Gleichwohl liegt das Kapital, welches die Banken in den vergangenen Jahren an Gewinnen thesaurierten, rund 5 % über ihren jeweiligen OCR'S (Overall Capital Requirements), wozu auch die Erleichterungen der Kapitalanforderungen durch die Aufsichtsbehörden beitrugen. Dieser Kapitalpuffer sollte es den Banken nach Ansicht der EBA ermöglichen, die potenziellen Kreditverluste zu absorbieren, welche sich in der Sensitivitätsanalyse des Bankenstresstests im Jahr 2018 zeigten.

