Viele Anleger eint in diesen Tagen ein ungutes Gefühl bezüglich der wirtschaftlichen Lage. Dieses Gefühl kann kaum jemand so gut untermauern wie Dr. Markus Krall.Warren Buffett kauft derzeit nicht zu, sondern verkauft. Verwunderlich ist das nicht, wenn man der Argumentation von Markus Krall folgen mag. Der Finanzinsider prognostiziert den großen Absturz in den nächsten Quartalen. Das Telefongespräch mit Krall beginnt ein paar Minuten später als geplant. Auf der Fahrt ins Büro hing er noch hinter ...

