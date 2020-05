MSD setzt führende Impfstoffentwicklungs-Expertise für globales von Themis und Institut Pasteur entwickeltes SARS-CoV-2-Impfstoffprogramm ein

Themis, ein Unternehmen, das sich auf Impfstoffe und Immunmodulationstherapien für Infektionskrankheiten und Krebs fokussiert, und MSD (ein Unternehmen von Merck Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, NYSE: MRK), gaben heute den Abschluss eines definitiven Vertrag zur Übernahme bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird MSD mittels einer Tochtergesellschaft das private Unternehmen Themis übernehmen.

Themis hat eine breitgefächerte Pipeline von Impfstoffkandidaten sowie Immunmodulationstherapien mittels seiner innovativen Masernvirus-Vektor-Plattform aufgebaut. Die Plattform basiert auf einen Vektor, der ursprünglich von Wissenschaftlern des Institut Pasteur, einem weltweit führenden Forschungsinstitut für Impfstoffe, entwickelt wurde. Dieser wurde für ausgewählte virale Indikationen exklusiv an Themis lizenziert. Im März 2020 hat Themis mit dem Institut Pasteur und dem Center for Vaccine Research an der University of Pittsburgh ein Konsortium geschlossen, um einen Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2 zur Prävention von COVID-19 zu entwickeln. Dieses Projekt wird durch die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) finanziell unterstützt.

"Basierend auf der wegweisenden Arbeit des Institut Pasteur hat sich das Team von Themis eine spezialisierte Expertise erarbeitet, die MSDs eigene Fähigkeiten im Bereich der Forschung, Entwicklung, Herstellung sowie dem weltweiten Vertrieb von Impfstoffen optimal ergänzt", sagte Dr. Roger M. Perlmutter, Präsident von Research Development, MSD. "Wir freuen uns darauf, unsere Stärken zu vereinen, um in naher Zukunft sowohl einen wirksamen Impfstoff gegen COVID-19 zu entwickeln als auch einen Pandemieplan für andere aufkommende Krankheitserreger, die eine zukünftige epidemische Bedrohung darstellen, aufzubauen".

Die geplante Übernahme baut auf einer bereits bestehenden Kollaboration der beiden Unternehmen zur Entwicklung eines Impfstoffkandidaten mit Hilfe der Maservirus-Vektor-Plattform auf. Die Übernahme soll die Entwicklung des COVID-19-Impfstoffkandidaten von Themis beschleunigen. Der Impfstoffkandidat befindet sich derzeit in der präklinischen Entwicklung und die klinischen Studien sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 beginnen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird MSD durch eine Tochtergesellschaft alle ausstehenden Aktien von Themis gegen Zahlung eines nicht offengelegten Betrags übernehmen. Nach Abschluss der Übernahme wird Themis eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MSD.

"Die Übernahme durch MSD, einem global führenden Unternehmen im Bereich der Impfstoffentwicklung, spiegelt Themis' Erfolg wider, seine vielseitige Immunmodulationsplattform, die auf initialen Entdeckungen des Institut Pasteur aufbaut, einzusetzen", sagte Dr. Erich Tauber, CEO von Themis. "Wir freuen uns auf die nächste Phase unserer Zusammenarbeit mit MSD. In naher Zukunft werden wir unsere gemeinsamen Ressourcen auf die Entwicklung und den weltweiten Ausbau der Produktionskapazitäten für unseren SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten fokussieren".

"Ich freue mich, dass die ursprünglich vom Institut Pasteur entwickelte Impfstofftechnologie, die durch die Partnerschaft mit Themis weiter vorangetrieben wurde, nun von MSD genutzt wird, um Impfstoffkandidaten zur Prävention und Eindämmung von aufkommenden Infektionskrankheiten, insbesondere von COVID-19 zu entwickeln. Dies ist eine aufregende und bedeutende Entwicklung für die Weltgesundheit", kommentierte Prof. Stewart Cole, Präsident des Institut Pasteur.

Die Investitionen von CEPI haben einen großen Beitrag geleistet, um Themis' Technologieplattform und die dazugehörigen Programme voranzutreiben. MSD freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit CEPI und anderen internationalen Organisationen, die gemeinsam an dem weltweiten Zugang zu potenziellen SARS-CoV-2-Impfstoffen arbeiten werden.

Der Abschluss der Transaktion ist abhängig vom Ablauf oder einer früheren Beendigung der Warteperiode im Rahmen des Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act sowie der Fusionskontrollfreigabe in Österreich und anderen üblichen Bedingungen. Als Teil der Transaktion haben sich das Institut Pasteur, CEPI und MSD auf ein "Memorandum of Understanding" geeinigt, welches das Engagement der Parteien widerspiegelt, die COVID-19 Pandemie durch die Entwicklung, Produktion sowie den weltweiten Vertrieb eines Impfstoffes zu adressieren. Die Preisgestaltung soll es ermöglichen den Impfstoff weltweit zur Verfügung zu stellen und ihn allen zugänglich zu machen, die ihn benötigen, einschließlich Ländern mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen, je nach medizinischem Bedarf, sobald der Impfstoff zur Verfügung steht.

MSD ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Infektionskrankheiten und Impfstoffe, mit langjähriger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung, Herstellung sowie dem Vertrieb von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. MSD kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, Impfstoffe weltweit zu günstigen Konditionen zugänglich zu machen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf sicherzustellen, dass alle Impfstoffe, die wir gegen SARS-CoV-2 entwickeln, weltweit zu günstigen Konditionen zugänglich gemacht werden. Der Impfstoff soll in Produktionsstätten in den USA und in Europa produziert werden.

Die Masernvirus-Vektor-Plattform

Die Masernvirus-Vektor-Plattform wird in einer Vielzahl von Infektionskrankheiten sowie immunologischen Indikationen evaluiert. Die Plattform nutzt einen modifizierten Masernvirus als Vektor, der gentechnisch verändert werden kann, um eine Vielzahl an Antigenen zu exprimieren. Der Masernvirus-Vektor wurde so entworfen, dass er als Vehikel fungiert, um Antigene an das Immunsystem zu liefern und so eine schützende Immunantwort, inklusive immunologischem Gedächtnis, zu erreichen. Er wurde in der Entwicklung von Impfstoffkandidaten gegen SARS, Chikungunya, MERS und Lassa-Fieber verwendet. Die Technologieplattform wurde ursprünglich am Institut Pasteur entwickelt und 2010 erstmals an Themis lizenziert.

MSDs Maßnahmen in Bezug auf das Coronavirus (COVID-19)

Wir haben uns als Unternehmen der Rettung von Leben und der Verbesserung der Lebensqualität verschrieben. Daher erkennen wir unsere Verantwortung an zu helfen. Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie fokussiert sich MSD darauf, die Sicherheit seiner Mitarbeiter und deren Familien zu gewährleisten, die Versorgung unserer Patienten und Kunden mit Medikamenten und Impfstoffen sicherzustellen, mit unserer wissenschaftlichen Expertise zu der Entwicklung von antiviralen Ansätzen und Impfstoffen beizutragen sowie Gesundheitsdienstleister und die Gesundheitsbranche zu unterstützen. Wir danken allen Gesundheitsdienstleistern, Freiwilligen und natürlich unseren eigenen Mitarbeitern, die sich für die betroffenen Patienten und Regionen einsetzen und helfen.

Über Themis

Themis entwickelt Immunmodulationstherapien für Infektionskrankheiten und Krebs. Durch das umfangreiche Verständnis der Mechanismen des menschlichen Immunsystems hat das Unternehmen eine fortschrittliche und vielseitige Technologieplattform zur Entwicklung und Produktion von Impfstoffen sowie weiterer Ansätze zur Aktivierung des Immunsystems aufgebaut. Ursprünglich auf die Prävention von Infektionskrankheiten ausgerichtet, hat Themis das Potenzial seiner Plattform mit dem raschen klinischen Fortschritt in die Phase 3-Entwicklung eines Chikungunya-Impfstoffes unter Beweis gestellt, einer schwerwiegenden Krankheit mit globalem Ausbruchspotenzial. Themis nutzt seine bestehende Plattform-Expertise, um aktuell den raschen Eintritt in klinische Phase-I-Studien zu COVID-19 vorzubereiten. Neben der Förderung durch führende Risikokapitalgesellschaften, hat das Unternehmen weitere Fördermittel von renommierten Organisationen für die Bekämpfung neu auftretender Infektionskrankheiten erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.themisbio.com.

Über MSD

Seit über 125 Jahren forscht MSD für das Leben und hat für viele der weltweit herausforderndsten Krankheiten Medikamente und Impfstoffe auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, Leben zu retten und zu verbessern. Wir zeigen unser Engagement für die Gesundheit von Patienten und der Bevölkerung, indem wir den Zugang zur Gesundheitsversorgung durch weitreichende Strategien, Programme und Partnerschaften verbessern. Bis heute hält MSD weiterhin eine Spitzenposition in der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, die Mensch und Tier bedrohen darunter Krebs, Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola sowie neu auftretende Tierkrankheiten denn unser Ziel ist es, das führende forschende biopharmazeutische Unternehmen der Welt zu sein.

