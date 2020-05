Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Konjunktur mit den globalen Lockerungsmaßnahmen nach der Coronavirus-Pandemie und die Zuversicht, dass es bald einen Impfstoff gegen das Virus geben könnte, dürfte am Dienstag an der Wall Street zur Eröffnung für ein kräftiges Plus sorgen. In immer mehr Ländern werden die im Zuge der Pandemie verhängten Beschränkungen gelockert und auch der Tourismus kommt langsam wieder in Fahrt. Dies schürt die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur. Die Warnungen von Virologen vor einer möglichen zweiten Infektionswelle werden dagegen in den Hintergrund gedrängt.

Vielmehr verstärkt sich die Hoffnung, dass möglicherweise schon bald ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. So teilte Novavax mit, dass das Unternehmen klinische Studien mit Probanden für seinen Corona-Impfstoff beginnen könne. Die Aktie schießt vorbörslich um knapp 20 Prozent in die Höhe. "Jeder Hoffnungsschimmer, dass irgendein Prozess gut läuft oder eine Testreihe beginnt, ist positiv", sagt Hani Redha, Portfolio Manager bei PineBridge Investments. Auch die Pharmakonzerne Pfizer und Moderna würden verstärkt an der Entwicklung eines Impfstoffes arbeiten.

Vor diesem Hintergrund geht es für den Future auf den S&P-500 nach dem langen Wochenende um 1,8 Prozent nach oben. Am Montag fand feiertagsbedingt in den USA kein Handel statt. Die Blicke sind allerdings auch auf die Entwicklung der Konjunkturdaten gerichtet. Daher könnte der Index des US-Verbrauchervertrauens für Mai einen Impuls für den Markt setzen.

