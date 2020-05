Stuttgart (ots) - Die Integrata Cegos GmbH, das deutsche Unternehmen der weltweit führenden Cegos Group, stellt der Akademie des Senats der Wirtschaft ihre E-Learnings, Webinar-Aufzeichnungen und E-Books kostenfrei zur Verfügung. Im Rahmen dieser Kooperation können die Mitglieder des Senats auf das gesamte E-Learning Angebot zugreifen und sich individuell weiterbilden. Die Sonderaktion ist bis einschließlich Ende Juni 2020 gültig.Das Akademie Online-Programm des Senats der Wirtschaft bietet Senatsmitgliedern und ihren Mitarbeitern digitale Lernangebote, um sich in der Krisenzeit fortbilden zu können. Dafür stellt die Integrata Cegos GmbH Lizenzen für die E-Learning Bibliothek zur Verfügung. Senatsmitglieder melden sich mit ihrer Mitgliedsnummer unter Angabe der benötigten Userzahl an und erhalten einen kostenfreien Zugang zum gesamten E-Learning Angebot der Integrata Cegos. So haben Einzelpersonen und Unternehmen die Möglichkeit, relevante Trainingsthemen aus dem vielfältigen Angebot der E-Learnings auszuwählen, um neue Kompetenzen zu erlernen und auszubauen.Unter dem Motto "Weiterbildung@Home" hat der Senat der Wirtschaft ein Online-Programm der Akademie Senat und der SoKo (Sonderkommission) Senat für Senatsmitglieder ins Leben gerufen. Die Initiative hat zum Ziel, das Fachwissen von Expertinnen und Experten des Senats zu bündeln, um gemeinsam zur Bewältigung der aktuellen Krise beizutragen.Hartmut Jöhnk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Integrata Cegos GmbH und Senator, ist erfreut über die intensive Zusammenarbeit: "Durch den regelmäßigen Austausch mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ist der Senat der Wirtschaft gerade in der Corona-Thematik ein wichtiger Impulsgeber und Dialogpartner, der von politischen Entscheidern wahrgenommen wird. Deshalb bündeln wir als Senatsmitglieder im gegenseitigen Austausch unser Fachwissen und unsere Best-Practice-Erfahrungen, um gemeinsam neue Wege in der Krise zu finden. Als international tätiger Trainingspartner unterstützen wir diese Wertegemeinschaft sehr gerne mit unserem umfangreichen Portfolio an E-Learnings."Integrata Cegos GmbHIntegrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Rund 1.200 Kernthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.000 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata-cegos.deBozica Klein, bozica.klein@integrata-cegos.dewww.integrata-cegos.deIntegrata Cegos GmbHZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata Cegos GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41994/4606350