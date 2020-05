Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstagmittag neue zweijährige und 0,00-prozentige Bundesschatzanweisungen im Volumen von 4,070 Milliarden Euro am Finanzmarkt untergebracht. Zum Zwecke der Marktpflege wurden Schuldtitel im Umfang von 930 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich der angepeilte Emissionsvolumen von 5 Milliarden Euro einstellte. Die Gebote lagen deutlich über dem Platzierungsvolumen. Laut Bundesbank wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs befriedigt und darüber hinaus auf Nichtwettbewerbsbasis 50 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs.

Zu der Auktion wurden folgende Details bekannt:

=== Emission 0%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 10. Juni 2022 Volumen 5 Mrd EUR Bietungsvolumen 13,261 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,070 Mrd EUR Zeichnungsquote 3,3 Durchschnittsrendite -0,66% Durchschnittskurs 101,356 Mindestkurs 101,345 Wertstellung 28. Mai 2020 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2020 06:36 ET (10:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.