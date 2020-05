Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Ende Mai 2020 sind zwei von drei Musterdepot-Spieler mit ihren Depots und Anlage-Strategien wieder im Plus-Bereich und scheinen die Corona-Krise zumindest vorerst überstanden zu haben. An der Spitze bleibt dabei weiterhin Manuela Tränkel, deren Depot im Vergleich zum Vormonat noch einmal zulegen kann und nunmehr eine Rendite von über 7% aufweist. Das Depot von Markus Stillger springt ebenfalls wieder in den positiven Bereich und weist eine Rendite von +0,67% auf. Der ehemalige Spitzenreiter Hans-Jürgen Friedrich hat in seinem Portfolio weiterhin mit den größten Corona-Schäden zu kämpfen und verharrt wie im Vormonat noch im roten Bereich (-7,18%).

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 25.05.2020 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet sich eine große Ansicht***

Manuela Tränkel Markus Stillger Hans-Jürgen Friedrich

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

