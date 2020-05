Wien (ots) - Eurotours International setzt mit seiner Marke JUST AWAY in diesem Jahr auf Deutschland-Urlaub. Rechtzeitig zum Start der Sommersaison bietet der europäische Direkt-Reiseveranstalter mit der Kampagne "Deutschland...mein Sommerurlaub" zahlreiche Angebote in allen deutschen Tourismus-Regionen und kurbelt damit die deutsche Tourismuswirtschaft ordentlich an.Auch wenn die Grenzen in Europa langsam wieder öffnen, werden viele Deutsche ihren Sommerurlaub diesmal im Inland verbringen. Darauf reagiert Eurotours International mit neu aufgelegten Programmen, die ab sofort über die Online-Buchungsplattform JUST AWAY buchbar sind. Das Angebot umfasst sowohl die beliebten Ferien-Regionen an Nord- und Ostsee und den bayerischen Seen als auch weniger frequentierte Gebiete wie den Spreewald, die Pfalz oder das Mittelgebirge. Ob ein Ferienhaus-Aufenthalt für die Familie, eine Fahrrad-Reise für Aktiv-Urlauber oder Sightseeing für Städte-Reisende - die Auswahl auf www.justaway.com (http://www.justaway.com) ist ebenso vielfältig wie das Angebot an Specials und Ermäßigungen."Zahlreiche Hotels und touristische Leistungsträger beteiligen sich an der neuen Kampagne, mit der wir in erster Linie die deutsche Tourismuswirtschaft unterstützen und stärken möchten", erklärt Helga Freund, Geschäftsführerin von Eurotours International, die Initiative "Deutschland...mein Sommerurlaub". Für Hotels und andere touristische Anbieter hat Eurotours auf der Plattform einen speziellen Zugang eingerichtet, damit diese ihre Reisen möglichst schnell und unkompliziert anbieten können.Kostenlose Stornierung möglichDie Verunsicherung aufgrund der Pandemie lässt viele bei der Buchung ihres Sommerurlaubs derzeit noch zögern. Daher bietet Eurotours bei Buchungen über die Online-Plattform JUST AWAY eine kostenlose Stornierung innerhalb von 24 Stunden nach Buchung an.Bei zusätzlicher Buchung der Geld-zurück-Garantie (5€ pro Erwachsener für PKW Reisen, Kinder bis 18 Jahre kostenlos) können Reisen sogar bis 31. Oktober 2020 bis zehn Tage vor Anreise risikolos storniert werden und der Reisepreis wird zu 100 Prozent erstattet.Einige ausgewählte Highlights und Angebote der JUST AWAY-Profis, die die Schönheit und Vielfalt Deutschlands als Urlaubsdestination 2020 bestens unterstreichen:Nordsee: Jann von NorderneyDie Schönheit der Nordsee2, 3, 4 oder 7 Nächte im 4* Hotel in Norderney, ÜFReisezeitraum 30.06.2020 - 23.12.2020 - pro Person bereits ab 124 € buchbar:https://bit.ly/3c1WDl9Bayern: LenggriesIm wundervollen Lenggries im Hotel Arabella - einem der Topseller aus 20192 Nächte für 2 Personen bereits ab 188 € buchbarhttps://bit.ly/3bY9vJ2Bodensee: FriedrichshafenUrlaub im Naturparadies Bodensee2, 3, 4, 5 oder. 7 Nächte im 4* Hotel in Friedrichshafen, ÜF mit Flasche Mineralwasser und Obst auf dem ZimmerReisezeitraum 30.05.2020 - 01.11.2020 - pro Person ab 134 € buchbarhttps://bit.ly/2yBWcAsÜber Eurotours InternationalEurotours International - eine Tochtergesellschaft der Verkehrsbüro Group - ist in den zwei Geschäftsbereichen "Reiseveranstalter" und "Multi-Channel-Vertrieb" in Österreich führend: Als Reiseveranstalter und damit größter Anbieter von Reisen im Direktvertrieb vermarkten die 350 hochqualifizierten Tourismusprofis von Eurotours die schönsten Destinationen und bieten dabei alle Formen des organisierten Reisens an: von Reisen in klassische Ferienregionen, Städteurlauben, Kreuzfahrten und Fernreisen bis hin zu Gruppenreisen für verschiedene Organisationen. Als Vollsortimenter im Multi-Channel-Vertrieb in der DACH-Region und den angrenzenden Nachbarländern fungiert Eurotours als One-Stop-Shop für Reiseveranstalter. Als Vollsortimenter im Multi-Channel-Vertrieb in der DACH-Region und den angrenzenden Nachbarländern agiert Eurotours als One-Stop-Shop für Reiseveranstalter. Über 3.000 Hotelpartner und 3.500 weitere Leistungsträger vertrauen weltweit auf die langjährige und fundierte Tourismusexpertise des Unternehmens. Die Erbringung von Top-Dienstleistungen zu attraktiven Preisen sowie langjährige Kooperationen sind seit 40 Jahren Basis für den Erfolg. Weitere Informationen unter: www.eurotours.at (http://www.eurotours.at)Pressekontakt:Mag. Andrea Hansal, MSc.Verkehrsbüro Group KonzernkommunikationLassallestraße 3, 1020 WienTel.: 01/588 00-172 | Fax: 01/588 00-444presse@verkehrsbuero.comOriginal-Content von: Verkehrsbüro Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112678/4606418