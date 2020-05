Altech Advanced Materials (AAM) will sich an einer HPA-Fabrik in Malaysia beteiligen und damit im Batteriesektor positionieren. Mit der Aktie können Anleger auf dem Boom bei Lithium-Ionen-Batterien setzen. Denn die Nachfrage nach Elektroautos und Smartphones wird auch Post-Corona wachsen. Ab sofort können Anleger bei der laufenden Kapitalerhöhung mitmachen.

Einstieg in den Batteriesektor

Brennende Elektroautos oder Tablets sind keine gute Werbung für die Industrie. Dennoch mussten sich Tesla und vor allem Samsung mit dieser Problematik in der Vergangenheit herumschlagen. Das Problem ist: Wenn minderwertige Materialien verwendet werden, kann es in Lithium-Ionen-Batterien zu Kurzschlüssen kommen. Die Folge: Es kommt zum Brand. Diesen Imageschaden will kein Unternehmen, zumal nun die gesamte Autoindustrie auf die Elektromobilität setzten will. Solche Negativ-Schlagzeilen können aber verhindert werden. Dafür müssen die Hersteller hochreines Aluminiumoxid, sogenanntes HPA 4N, im Seperator der Batterie verwenden. Dadurch werden Kurzschlüsse und somit Brände verhindert. Zudem erhöht es die Laufleistung der Batterien.

So kommen Sie an die Aktien

Genau in diesen Markt will Altech Advanced Materials (AAM; 1,15 Euro; DE000A2LQUJ6) einsteigen. Die Beteiligungsgesellschaft will sich mit bis zu 49 Prozent an einer in Bau befindlichen HPA-Fabrik in Malaysia beteiligen. Dazu will man bis zu 100 Mio. Dollar bei Investoren einsammeln. Der erste Schritt erfolgt nun im Rahmen einer Bezugsrechts-KE. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erfolgte vor wenigen Tagen. Seit dem gestrigen Montag können Aktionäre der Gesellschaft die neuen Aktien zeichnen (zum Bezugsangebot). Dabei berechtigt jede alte Aktie zum Bezug von 40 neuen Anteilen zum Preis von jeweils 1,10 Euro. BIs zum 8. Juni haben die Anteilseigner noch Zeit, ihr Recht wahrzunehmen. Die nicht bezogenen Anteile sollen danach im Rahmen eines Private Placements bei institutionellen Investoren zum Preis von 1,20 Euro je Aktie platziert werden.

HPA-Markt wächst um 30% pro Jahr

Für Anleger stecken große Chancen in der Altech-Aktie. Denn die Nachfrage nach hochreinem Aluminiumoxid wächst rasant. HPA wird derzeit vor allem von der LED-Industrie nachgefragt. Es kommt aber eben auch als Separator in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz, wo die Nachfrage vor allem durch die Elektroautoindustrie markant steigt. Die Analysten vom Research-Haus CRU gehen von einer jährlichen Zunahme von 30 Prozent bis zum Jahr 2028 aus und prognostizieren bereits für dieses Jahr ein Angebotsdefizit ...

