FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Tochter Eurowings streicht in der Verwaltung 300 Stellen, um Kosten zu reduzieren. Der Stellenabbau ist Teil eines Einsparplans aus dem Jahr 2019, mit dem die Airline die Kosten um 30 Prozent reduzieren will. Nun soll das Ziel aber früher erreicht werden, wie Eurowings mitteilte. Ein Großteil der Stellen soll mit Hilfe der natürlichen Fluktuation wegfallen. Dabei will Eurowings so sozial verträglich wie möglich vorgehen.

May 26, 2020 07:10 ET (11:10 GMT)

