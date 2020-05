~ Mit HUB von Patienten abgeleitete Organoide (PDO) zur einzigartigen Plattform von CrownBio hinzugefügt - Revolution in Hinblick auf traditionelle Arbeitsabläufe zur Wirkstoffentdeckung ~



SAN DIEGO (USA), May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience hat heute die Erweiterung seiner einzigartigen Organoidplattform um 130 von Patienten mit der Hubrecht Organoid Technology (HUB) abgeleitete Organoide (PDO) bekanntgegeben. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der innovativen Organoidplattform von CrownBio und markiert die erstmalige kommerzielle Verfügbarkeit von HUB PDO für Dienstleistungen im Bereich der Entdeckung onkologischer Wirkstoffe in großem Maßstab.

Organoide Technologien verändern die Entwicklung von Medikamenten in der Onkologie und revolutionieren die traditionell verfolgten Arbeitsabläufe. CrownBio besitzt eine exklusive Lizenz von HUB zur Bereitstellung präklinischer Onkologie-Arzneimittelentwicklungs- und -validierungsdienstleistungen unter Verwendung der weltweit führenden HUB Organoid-Technologie, die ursprünglich vom Clevers-Labor entwickelt wurde.

"Organoide Modelle werden die Art und Weise revolutionieren, wie präklinische Onkologieforschung betrieben wird", so Dr. Henry Li, wissenschaftlicher Leiter bei CrownBio. "Unter Verwendung von Organoiden wird sich das Wirkstoff-Screening von aktuellen linearen Arbeitsabläufen zu einem Matrix-Screening-Ansatz mit hohem Durchsatz entwickeln, der es ermöglicht, Hauptkandidaten gleichzeitig in einem leicht skalierbaren und klinisch relevanten Modellsystem über mehrere Patientenpopulationen hinweg zu testen."

Die neu verfügbaren Modelle ergänzen die etablierte und ständig wachsende Plattform von PDX-abgeleiteten Organoiden (PDXO) von CrownBio. PDXO werden mithilfe von HUB-Protokollen generiert, um Tumororganoide aus der PDX-Sammlung von CrownBio abzuleiten, der weltweit größten kommerziell erhältlichen Sammlung von PDX. Die komplementären Sammlungen von Patienten- und PDX-abgeleiteten Organoiden bieten neben PDX-Ausgangsmodellen die Möglichkeit, die Art und Weise zu ändern, in der Arzneimittel entdeckt werden.

Die kombinierte Sammlung aus von Patienten abgeleiteten In-vitro- und In-vivo-Modellen sind klinisch relevant und prädiktiv und die übereinstimmenden Modellpaare bieten einen effizienteren und fundierteren Übergang von In-vitro- zu In-vivo-Studien zur Reduzierung der derzeit hohen Ausfallraten von Krebsmitteln.

"Ich freue mich sehr, dass die HUB Organoid-Biobank einer breiteren Forschungsgemeinschaft für die Entdeckung onkologischer Arzneimittel zur Verfügung steht", so Dr. Rob Vries, CEO von HUB. "Unsere Partnerschaft mit CrownBio stattet Pharma- und Biotech-Unternehmen weiterhin mit den neuesten Modellen aus, die für die Transformation ihrer Entwicklungsprogramme für Krebsmittel erforderlich sind."

Zu den Vorteilen der neu verfügbaren PDO-Modelle gehört die Verfügbarkeit nicht maligner, gesunder Organoide aus Gewebe. Dies ermöglicht eine gute Kontrolle der PDO-Studien zur Untersuchung der Toxizität von Verbindungen und der therapeutischen Fenster, einschließlich der Kontrolle von übereinstimmendem Gewebe.

Die neuen Modelle decken die wichtigen Indikationen von Brust-, Dickdarm-, Lungen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs ab und stammen direkt von europäischen Patienten. Die Sammlung umfasst PDO von primären und metastasierten Läsionen, mehrere Läsionen desselben Patienten zur Erfassung der Heterogenität innerhalb des Patienten sowie sowohl gesunde als auch Tumororganoide.

Die Organoid-Plattform von CrownBio steht Kunden weltweit zur Verfügung. Die neu erworbenen PDO-Modelle haben die Übertragung auf CrownBio abgeschlossen. Sie stehen sofort für Kundenstudien zur Bewertung der Wirksamkeit und Potenz, zur Optimierung von Kombinationsstrategien und zur Auswahl der Hauptkandidaten zur Verfügung.

