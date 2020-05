Wien (www.fondscheck.de) - BNP Paribas REIM legt mit dem "BNP Paribas MacStone" (ISIN DE000A2DP6Y8/ WKN A2DP6Y) einen neuen offenen Immobilienfonds für private Investoren auf, so die Experten von "FONDS professionell".Damit könnten Anleger in Deutschland Anteile an einem Immobilienfonds von einem der führenden europäischen Immobilien-Asset-Manager erwerben, der seit rund 60 Jahren in Deutschland, Frankreich und Italien am Markt sei. ...

