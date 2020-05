Berlin (www.fondscheck.de) - Im April konnten sich die Märkte nach den hohen Verlusten ab Mitte Februar wieder teilweise erholen, so die Experten von Scope Analysis.Auch für einige Fondsmanager sei es in den vergangenen Wochen wieder deutlich nach oben gegangen.Die globalen Aktienfonds DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN DE0008476524/ WKN 847652) und UniGlobal (ISIN DE0008491051/ WKN 849105) würden beide zu den größten und bekanntesten Fonds für globale Aktien in Deutschland gehören. Beiden sei per Ende April der Sprung in die Rating-Spitzengruppe gelungen. Auch sonst hätten die Fonds einiges gemeinsam: Sie würden beide aktiv mit einem Bottom-up-Ansatz verwaltet, sie würden mit knapp 8 Mrd. Euro Volumen zu den größten globalen Aktienfonds gehören, und beide würden seit mehr als 50 Jahren existieren. ...

