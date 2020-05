Frankfurt (www.fondscheck.de) - Asien war als Erstes von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen - nun profitieren die lokalen Märkte von dem Rückgang zur Normalität in der Region, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management."Diese Krise hat dazu geführt, dass die Unternehmen in allen Regionen der Welt neu bewertet wurden. Und während vieles weiterhin unklar bleibt, hat sich in Asien ein Trend manifestiert: Immer mehr Menschen arbeiten von zu Hause aus und konsumieren stärker als je zuvor über E-Commerce-Plattformen. Das wird die Online-Gewohnheiten langfristig prägen", sei Mark Davids, Co-Head des Asia-Pacific-Aktienteams bei J.P. Morgan Asset Management und Manager des J.P. Morgan Funds - Asia Growth Fund (ISIN LU0169518387/ WKN A0DNC7, A (acc) USD) überzeugt. ...

