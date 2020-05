TUI ist inzwischen eine der beliebtesten Aktien in Deutschland geworden, da viele Anleger den Absturz zum vermeintlich günstigen Einstieg nutzen. Die Herausforderungen sind aber sehr groß und schon vor Corona ist der Konkurrent Thomas Cook pleite gegangen, was der TUI aber helfen sollte. Corona bring zwar viel Unsicherheit mit, aber man kann auch das Unternehmen für die Zukunft analysieren, denn Leute werden ja weiterhin in den Urlaub gehen. Auch wenn bei der TUI viele Substanzwerte an Hotels, Flugzeugen und Kreuzfahrtschiffen vorhanden sind, darf man nicht die Schulden vergessen, wodurch der Unternehmenswert gar nicht so stark gesunken ist, wie man auf […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...