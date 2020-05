HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Evonik von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thorsten Strauß begründete seine Einstufung in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem mit der hohen Dividendenrendite. Er hob aber in der aktuell unsicheren Lage auch positiv hervor, dass der Spezialchemiekonzern anders als viele Konkurrenten überhaupt noch Jahresziele ausgegeben habe./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 13:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2020 / 13:27 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

EVONIK-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de