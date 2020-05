Die DC-Quellen bieten 21 kW in 3 HE und ermöglichen beispielsweise automatische Abläufe über eine Skriptsteuerung. Eine integrierte Master/Slave-Funktion dient der Leistungserweiterung. Für Anwender ist eine erweiterte Bediensoftware verfügbar und alle gängigen Schnittstellen sind optional erhältlich. ET System bietet Geräte bis zu einer Ausgangsspannung von 2000 VDC und eine Gesamtleistung bis 1,4 Megawatt. Weiterhin kann ET System die Systemintegration ...

