Am Montag hat das Schweizer Unternehmen die neue Kompaktmaus MX Anywhere 3 vorgestellt, die sich per Bluetooth mit bis zu drei verschiedenen Geräten verbinden kann. Logitech bringt die sogenannte Anywhere-Technologie in immer mehr Geräte. Die ermöglicht dem Nutzer, die Peripherie mit bis zu drei Geräten zu verbinden und zwischen diesen per Knopfdruck zu wechseln. Auch die für kleine Hände oder den ultramobilen Einsatz vorgesehene Logitech MX Anywhere 3 bietet dieses Feature. Alternativ können Nutzer ganz konventionell den mitgelieferten USB-Dongle zur ...

