Einwöchige Veranstaltung wird von einem Freispiel-Special begleitet

Mit dem täglichen Pokerturnier, aus dem ein fantastisches viertägiges Spektakel namens Wipeout-Serie gespawnt wurde, bringt Intertops Poker das überaus erfolgreiche Wipeout XL auf das nächste Level.

Und dazu läuft die ganze Woche über auch noch ein Casino Spins Special. Alle Spieler, die von jetzt an bis zum 31. Mai eine Einzahlung machen, erhalten Freispiele für zwei beliebte Betsoft-Spiele.

Zahlen Sie $30 mit dem Bonus Code TOTAL40 ein und schnappen Sie sich 40 Freispiele von Total Overdrive. Mit einer Einzahlung von $60 und SUPER70 wird's ein richtiger Genuss 70 Freispiele im Slot Super Sweets.

Intertops hat Wipeout XL Anfang dieses Jahres gelauncht. Es erwies sich als echter Hit, denn die Spieler auf der Plattform bekundeten großes Interesse an Extra-Events und höheren Preisgeldern. Intertops hat verstanden und entsprechend geliefert.

Das neue und verbesserte Turnier findet vom 27. bis 30. Mai statt, mit garantierten Preisgeldern, die sich von Tag zu Tag erhöhen und mit Wipeout EXTREME enden dem Hauptevent am Samstagabend mit einem garantierten Preisgeld von $12.000.

Kickoff der Serie ist Wipeout PULSE, bei dem $3.000 warten. Ein Tag später folgt Wipeout PURE denjenigen, die ihre Karten richtig ausspielen, winken $5.000. Dann kommt das Wochenende.

Am Freitagabend rückt Wipeout FUSION in den Mittelpunkt und im Preisfonds warten coole $9.000, der Auftakt für das EXTREME-Finale am Samstagabend und den Bumper Jackpot.

Während der ganzen Woche laufen Satellites auf Intertops als Alternative zu den Wochenend-Events. Nachfolgend der komplette Zeitplan der Wipeout-Serie:

Wipeout PULSE

$3.000 garantiert

Texas Hold'em NL

Buy-in Fee: $20 $2

Starting Stack: 2.000

Blinds: 10 Minuten

Mittwoch, 27. Mai

Startzeit: 20.30 Uhr EST

Wipeout PURE

$5.000 garantiert

Texas Hold'em NL

Buy-in Fee: $30 $3

Starting Stack: 2.000

Blinds: 10 Minuten

Donnerstag, 28. Mai

Startzeit: 20.30 Uhr EST

Wipeout FUSION

$9.000 garantiert

Texas Hold'em NL

Buy-in Fee: $60 $6

Starting Stack: 2.000

Blinds: 10 Minuten

Freitag, 29. Mai

Startzeit: 20.30 Uhr EST

Wipeout EXTREME

$12.000 garantiert

Texas Hold'em NL

Buy-in Fee: $100 $10

Starting Stack: 2.000

Blinds: 10 Minuten

Samstag, 30. Mai

Startzeit: 20.30 Uhr EST

John Murphy, Manager von Intertops Poker, sagte: "Wipeout XL war bei unseren Spielern sofort ein Hit. Als sie mehr forderten, ließen wir uns nicht lange bitten.

Die Wipeout-Serie ist groß und kühn. Hoffentlich mögen unsere Pokerspieler das neue Format... und das sich ständig erhöhende Preisgeld. Jetzt heißt es loslegen."

ENDE

Hinweise für Redaktionen:

Über Intertops Poker:

Intertops Poker zählt zu den etablierten Betreibern von Online-Pokerspielen und ist seit mehr als zwei Jahrzehnten online.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200526005487/de/

Contacts:

Medienanfragen

Sarah Blackburn

GameOn Marketing Ltd

T: 0034628499459