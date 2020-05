Von Frost Sullivan verliehene "Best Practices Award" würdigt Leistung der UVD-Roboter von Blue Ocean Robotics bei der Desinfektion gegen Viren wie COVID-19 sowie anderer Serviceroboter des Unternehmens wie GoBe Robots und PTR Robots

Wie Blue Ocean Robotics heute mitteilte, wurde das Unternehmen von Frost Sullivan mit dem Best Practice Award für "2020 European Professional Service Robots Product Leadership" ausgezeichnet. Diese Anerkennung basierte in erster Linie auf der Arbeit des Unternehmens mit seiner Tochtergesellschaft UVD Robots, bei der autonome Robotertechnologie mit UV-Licht kombiniert und zur Desinfektion und Bekämpfung von Viren wie COVID-19 eingesetzt wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200526005130/de/

The self-driving disinfecting UVD Robots have been rolled out to more than 50 countries worldwide, to date, with great success. "Before we received the UVD robot, six doctors at our hospital in Sardinia had been infected with coronavirus," says Christiano Huscher, chief surgeon at Gruppo Poloclinico Abano, which operates a number of private hospitals in Italy and recently began using UVD robots. ¨Since we started using the robots two months ago to disinfect, we haven't had a single case of COVID-19 among doctors, nurses or patients." (Photo: Business Wire)