Die positive Stimmung an den asiatischen und europäischen Börsen treibt am Dienstag die Notierungen an der Wall Street ebenfalls in die Höhe. Der Future auf den Dow Jones steigt um mehr als 500 Punkte. Im Fokus der Anleger stehen neben Biotech- und Pharmafirmen erneut schwergewichtige Tech-Konzerne wie Amazon und Microsoft. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...