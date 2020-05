NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hella von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die für 2020 gestrichene Dividende sei für Anleger aus diversen Gründen eine gute Nachricht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Autozulieferer bewahre damit seine Liquidität und belaste weniger stark den Free Cashflow. Der Experte prognostiziert, dass die Geschäfte nach der Viruskrise schnell wieder zu Wachstum zurückfinden werden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 13:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2020 / 13:38 / BST



ISIN: DE000A13SX22

