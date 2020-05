Mainz (ots) -ab Donnerstag, 28. Mai 2020, 19.20 UhrErstausstrahlung Womit haben die Menschen in der Coronakrise rund um den Globus zu kämpfen? Auf diese Frage gibt das philosophische "Corona-Tagebuch weltweit" Antwort. In der neuen Reihe des 3sat-Magazins "Kulturzeit" beurteilen und deuten kluge Köpfe weltweit aus philosophischer Perspektive die Maßnahmen, die die Regierungen ihrer jeweiligen Länder beschlossen haben. Sie beschreiben, wie die Gesellschaft mit den Maßnahmen umgeht und mit welchen Problemen sie zu kämpfen hat. 3sat zeigt die Reihe ab Donnerstag, 28. Mai 2020, 19.20 Uhr, donnerstags in "Kulturzeit" und unter https://kulturzeit.de.In der ersten Folge am Donnerstag, 28. Mai 2020, 19.20 Uhr, blickt "Kulturzeit" in die USA. Eine der wichtigsten Denkerinnen der Gegenwart, die preisgekrönte Philosophin Judith Butler, reflektiert über den Drang vieler Amerikanerinnen und Amerikaner, die Wirtschaft hochzufahren: "Viele argumentieren jetzt, dass Industrie und Arbeitsstätten für diejenigen offen bleiben müssen, die auf ihr Einkommen angewiesen sind. Dabei sind es genau die arbeitenden Armen, deren Leben geopfert wird, an den Arbeitsstätten mit den höchsten Infektionsraten. So kehren wir zurück zu diesem fundamentalen Widerspruch, von dem Marx vor über 200 Jahren sprach. Wir öffnen die Wirtschaft, um das Leben der arbeitenden Armen zu erhalten. Doch es sind das gerade diejenigen, deren Leben als entbehrlich gilt, und die austauschbar sind."Magdalena Sroda, eine der bekanntesten Philosophinnen Polens, blickt in der zweiten Folge am Donnerstag, 4. Juni 2020, 19.20 Uhr, auf die Ereignisse in ihrem Land und beschäftigt sich mit der Frage: Gerät wegen der Coronapandemie die Demokratie in Polen noch stärker ins Wanken? In den weiteren Folgen sollen Philosophinnen und Philosophen aus Frankreich, Italien, China, Ungarn, Australien jeweils Texte für das "Corona-Tagebuch weltweit" schreiben.Die nun internationale Fassung ist die Fortsetzung der Reihe "Philosophisches Corona-Tagebuch", das Philipp Hübl, Markus Gabriel, Svenja Flaßpöhler, Lisz Hirn, Barbara Bleisch und Julian Nida-Rümelin für das 3sat-Magazin "Kulturzeit" geführt haben. Zu finden unter https://kulturzeit.de.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeitWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4606711