Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Tui Aktie. Bisher waren es nur Andeutungen, jetzt ist es offenbar Realität: Laut der Deutschen Presseagentur will die Bundesregierung direkt nach dem 15. Juni die weltweite Reisewarnung für 31 europäische Staaten aufheben. Bei den Verkäufen steht Wirecard im Visier der Investoren. Nach der erneuten Verschiebung der Konzernbilanz brauchen Anleger weiter starke Nerven. Anlass zur Verschiebung geben Verzögerungen bei der Prüfung des Jahresabschlusses für 2019.