...für Chinas Wirtschaft. Alibaba deckt so gut wie alles ab, was mit E-Commerce zu tun hat. Die Zahlen des 1. Quartals fielen überzeugend aus. Der 2-stellige Zuwachs in Umsatz und Gewinn belegt die unveränderte Dynamik der chinesischen Wirtschaft im Grunde, wenn es auch viele Sektor-Unterschiede gibt. Alibaba musste am Freitag gut 6 % im Kurs abgeben. Aufpassen!



